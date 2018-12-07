Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçında tartışma yaratan pozisyon!

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında açılış maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’a konuk oldu. Siyah-beyazlılar kritik maçta 0-0’lık skorla iki puan bırakırken müsabakada Necip’le uyumlu bir ikili oluşturup müdahaleleriyle beğeni toplayan Domagoj Vida’nın içinde bulunduğu bir pozisyon tartışma yarattı.

Aytemiz Alanyaspor hücumunda içeri çevrilen topta Merih Demiral’ın vuruşunda top Domagoj Vida’ya çarptı. Aytemiz Alanyaspor’da futbolcular penaltı beklerken pozisyon VAR odasında izlendi ancak Alanyasporlu futbolcuların beklentisinin aksine pozisyonda penaltı kararı çıkmadı. MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 0-0 Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı ile başladı. Nefes kesen mücadelede taraflar 0-0'a razı oldu. Beşiktaş maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselme şansını da tepti. İlgili Haberi Oku