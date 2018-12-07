MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 0-0 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig’de 15. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş bir araya geldi. Geçen hafta konuğu Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek derbi zaferi elde eden ve Başakşehir’in yenildiği, Kasımpaşa’nın da berabere kaldığı haftada zirve yarışına dahil olan siyah-beyazlılar, zorlu deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşadı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıkma şansını yitirdi.

Kaçan fırsatlar…

İki takımın da pozisyonlar bulduğu ancak fileleri sarsamadığı mücadelenin ardından Beşiktaş puanını 25’e çıkardı. Aytemiz Alanyaspor ise 16 puana yükseldi. Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens karşılaşmada forma giyemedi.

Şenol Güneş’in öğrencileri özellikle ikinci yarıda hücumda varlık gösteremezken Sergen Yalçın ve ekibi, siyah-beyazlıların orta saha etkinliğini yüksek toplardaki başarıları ve etkili ön alan presi ile iyice düşürdü. Savunmada Necip-Vida ikilisi kritik pozisyonlarda müdahaleleriyle alkış aldı. Performansı eleştirilen Loris Karius ise maç içinde kritik pozisyonlarda güven verdi ve 90+2’de müthiş bir kurtarışa imza atarak bir puanı kurtardı.

AYTEMİZ ALANYASPOR – BEŞİKTAŞ

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Sackey, Campos, Fernandes, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adriano, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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