Adım adım Ersun Yanal

İrfan Yirmibeş / Kötü gidişe çare bulmaya çalışırken öncelikli gündemi teknik direktör olan Fenerbahçe'de arayış sona ermek üzere. Son olarak önceki gün Başkan Vekili Semih Özsoy ile görüşen Ersun Yanal'ın, sarı-laciverli takımın başına geçmesi bekleniyor. 6 aylık kontrat teklifini geri çevirdikten sonra göreve 1.5 yıllığına getirilme isteği kabul edilen Yanal ile son görüşmeyi Başkan Ali Koç'un yapacak.

Yanal'ın ılımlı yaklaşımının, denelimli hocayı Tayfun Korkut'tan bir adım öne çıkardığı kaydedildi. YILLIK ücret konusunda da herhangi bir talebi olmayan Ersun Yanal, Phillip Cocu ile yolların resmen ayrılmasının ardından resmi sözleşme imzalayacak. Kanarya, Cocu ile tazminat pazarlıklarını sürdürürken Yardımcı Antrenör Chris ve halen teknik sorumlu olan Erwin Koeman'a da tazminat ödemek zorunda kalacak. “Tazminatını peşin ödeyelim, indirim yap” teklifi yapılan Cocu'dan yanıt bekleniyor. Yanal'ın gelişiyle, halen kadrodışı olan Ozan Tufan, Volkan, Dirar ve Aatif'ın da affedilmesi gündeme gelecek.