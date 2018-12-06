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VAR kararı soyunma odasından döndürdü!
Dünyadan Futbol

VAR kararı soyunma odasından döndürdü!

Fransa Ligue 1'de oynanan Bordeaux-Saint-Etienne maçında çok ilginç bir 'VAR' uygulaması yaşandı.

6 Aralık 2018 07:24

Fransa Ligue 1’in 16. haftasında Bordeaux ile Saint-Etienne takımları arasında oynanan maçta daha önce görülmemiş bir ‘VAR’ uygulaması yaşandı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Bordeaux’nun Senegal asıllı Fransız futbolcusu Younousse Sankhare, hakem Clement Turpin’den önce direkt kırmızı kart gördü. Gördüğü kırmızı kartın ardından soyunma odasının yolunu tutan ve içeriye giren Younousse Sankhare, daha sonra ise geri çağrıldı.

Maçın hakemi Clement Turpin oyunu başlatmadan önce VAR’a gitti ve kararını değiştirerek Younousse Sankhare’ye gösterdiği kırmızı kartı iptal ederek sarı karta çevirdi. Mücadeleyi ise Bordeaux, 90. dakikada attığı golle 3-2 kazandı. (skorer)

Görüntü beIN Sports’tan alınmıştır.

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Son güncelleme 10:25 | 6 Aralık 2018
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