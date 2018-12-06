Testlere kendisi yerine eşini sokmuş!

Kariyerinin büyük bir bölümünü Bayer Leverkusen’de sürdüren ve geçen sezon sonunda futbolu bırakan Alman forvet Stefan Kiessling, sezon başı dayanıklılık testlerinde kendisinin yerine eşi Norina’yı soktuğunu söyledi.

‘Eşim çok atletti, o yüzden’

Bild’e konuşan Stefan Kiessling, ”Sezon öncesi kamplarda hiçbir zaman yüzde yüzümü vermedim. Bir kere bile. Koşu performansını ölçen dayanıklılık testleri yapılıyordu. Eşim çok atletik olduğu için bazen benim yerime katılıyordu. Sonuçlar o kadar iyi çıkıyordu ki kimse şüphelenmedi.” diye konuştu.

Futbolu bıraktıktan sonra tatilin keyfini çıkardığını söyleyen 34 yaşındaki eski futbolcu, ”Futbolu bıraktıktan sonra hemen tatile çıkmamız gerekti. Geçenlerde Meksika’daydık. Eşime dedim ki ‘Tatlım, bugün salona gidip çalışmayacağım, biraz sahilde kalacağım.’ Gerçekten harika bir hismiş.” dedi.

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