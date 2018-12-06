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PFDK’dan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’a ceza!
Trabzonspor

PFDK’dan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’a ceza!

Son dakika gelişmesine göre, PFDK, Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak ve Trabzonspor antrenörü Hüseyin Çimşir'e ceza verdi. Ayrıca Beşiktaş maçı ve öncesindeki flaş röportajle birlikte maç sonu basın toplantısına katılım sağlamayan Galatasaray Kulübü'ne toplamda 40 bin TL para cezası verildi

6 Aralık 2018 15:48

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak’a 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira, Galatasaray’a 60 bin lira para cezası verme kararı aldı.

TFF’den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta hakeme yönelik hakareti nedeniyle kurulun, Metin Albayrak’a 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

PFDK’nin, Galatasaray Kulübünün ise çeşitli nedenlerden dolayı toplam 60 bin lira para cezası almasını kararlaştırdığı belirtildi.

Kurulun, Kayserispor’dan ayrılan Ertuğrul Sağlam ile Trabzonspor antrenörü Hüseyin Cimşir’in ise birer maç ve 13’er bin lira para cezası verdiği vurgulandı.

PFDK’nin Çaykur Rizespor’un 50 bin, Demir Grup Sivasspor’un ise 20 bin lira para cezası almasının kararlaştırdığı ifade edildi.

Bu arada kurulun, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor’a 30 bin, Eskişehirspor’a ise 20 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Son güncelleme 22:37 | 14 Aralık 2018
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