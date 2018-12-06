Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz’in cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray’ın savunma oyuncusu Serdar Aziz’e verilen cezaları onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

“1. E.2018/337 – K.2018/374

Giresun Spor Kulübü Derneği’nin futbolcu Henrique Almeida Caixeta Nascentes ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 28.09.2018 tarih ve E.2018/515 – K.2018/461 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2018/338 – K.2018/ 375

Gölcük Spor Kulübü Derneği’nin futbolcu Samet Önger ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.07.2018 tarih ve E.2018/101 – K.2018/358 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2018/347 – K.2018/376

İlvan Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 09.11.2018 tarihli 101 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

4. E.2018/350- K.2018/377

Futbolcu Ramazan Sal’ın Sakarya Spor Tesis İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.09.2018 tarih ve E.2018/388 – K.2018/456 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2018/352- K.2018/ 378

Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü Derneği’nin futbolcu Salim İyik ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 28.09.2018 tarih ve E.2018/430 – K.2018/476 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

6. E.2018/373- K.2018/379

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.’nin kulüp ve kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK’nın 22.11.2018 tarihli E. 2018-2019/326 K.2018-2019/391 sayılı kararına itirazı incelendi.

– Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.’nin 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.’nin başkanı Mustafa Cengiz’in 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2018/374- K.2018/380

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Derneği’nin AFDK’nın 27.11.2018 tarihli E.2018-2019/499 K.2018-2019/728 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

8. E.2018/375- K.2018/381

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Abdullah Bilal Toplu ile ilgili AFDK’nın 22.11.2018 tarihli E.2018-2019/547 K.2018-2019/671 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Abdullah Bilal Toplu’nun rakip takım futbolcusuna şiddetli harekette bulunması nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2018/376- K.2018/382

Bartın Spor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Osman Mertoğlu ile ilgili AFDK’nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/581 K.2018-2019/731sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Bartın Spor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Osman Mertoğlu’nun seyircilere ağır şekilde sportmenliğe davranışta bulunması nedeniyle FDT’nin 36/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2018/377- K.2018/383

Osmanlı Spor Futbol Kulübü’nün, futbolcusu Magaye Serigne Falilou Dit Nelson Gueye ile ilgili PFDK’nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/438 K.2018-2019/425 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Osmanlı Spor Futbol Kulübü’nün, futbolcusu Magaye Serigne Falilou Dit Nelson Gueye’nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2018/378- K.2018/384

Ankara Demir Spor Kulübü’nün PFDK’nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/323 K.2018-2019/448 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Ankara Demir Spor Kulübü’nün müsabaka sonrası misafir takım soyunma odasının 20 dakika boyunca elektriksiz kalmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2018/379- K.2018/385

Karbel Karaköprü Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcusu Batuhan Er ile ilgili PFDK’nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/427 K.2018-2019/431 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Karbel Karaköprü Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcusu Batuhan Er’in rakip takım futbolcusuna tükürmesi nedeniyle FDT’nin 41/2. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

13. E.2018/380- K.2018/386

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, futbolcuları Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli ile ilgili PFDK’nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/436 K.2018-2019/434 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, futbolcusu Abdullah Yiğiter’in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, futbolcusu Abdullah Yerli’nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2018/381- K.2018/387

MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün, idarecisi Tuna Yılmaz ile ilgili PFDK’nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/410 K.2018-2019/442 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün, idarecisi Tuna Yılmaz’ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

15. E.2018/382- K.2018/388

Buca Spor Kulübü’nün, teknik sorumlusu Sebahattin Algun Erdem ve idarecileri Mehmet Sevinç, Hakkı Özgür Gedik ile ilgili PFDK’nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/434 K.2018-2019/435 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Buca Spor Kulübü’nün, teknik sorumlusu Sebahattin Algun Erdem’in rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Buca Spor Kulübü’nün, idarecisi Mehmet Sevinç’in, rakip takım futbolcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası ve 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Buca Spor Kulübü’nün, idarecisi Hakkı Özgür Gedik’in, rakip takım masörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası ve 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

16. E.2018/383- K.2018/389

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.’nin futbolcusu Serdar Aziz ile ilgili PFDK’nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/409 K.2018-2019/444 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.’nin futbolcusu Serdar Aziz’in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu”