Son dakika… Fikret Orman’dan Kulüpler Birliği’nin bildirisi hakkında açıklama!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, daha önce yayımladıkları bildirinin oy birliğiyle arkasında olduklarını söyledi.

MHK’nin Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’ya ceza vermesinin ardından Kulüpler Birliği 17 kulübün imzasıyla bir bildiri yayınlamıştı.

Bildiriye imza atmayan tek kulüp olan Galatasaray da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla bildirinin geri çekilmemesi halinde Kulüpler Birliği toplantılarına katılmama kararı aldıklarını duyurmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Kulüpler birlik içindedir. Amacımız kimseyi karşımıza almak değil, yapılan yanlışı düzeltmektir. Kulüpler Birliği olarak yaptığımız en büyük yanlış, bildiriden önce Mustafa Cengiz’e haber vermememizdir. Galatasaray’ın katılmaması büyütülecek bir olay değil. Bir sonrakine katılırlar. Kulüpler, bildirinin oy birliği ile arkasındadır.”

“MUTABIKTIR DEDİK, İMZASI VAR DEMEDİK”

“Kulüpler Birliği toplantılarında bir imza olur. Biz hiçbir kulüpten imza istemedik ki, altına imza atmış olsun. Biz 17 kulüp bu metinde mutabıktır dedik, imzası var demedik. Kimse Galatasaray Kulübü’nün karşısında niyeti yoktu, haddi de yoktur. Burası Kulüpler Birliği.”

“SÖYLEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİK”

“Biz söyleyeceğimizi söyledik. bahsettiğimiz iki hakem bizim maçlarımızda da hatalar yapmıştır. Maç kaybetmişizdir, berabere bitirmişizdir. Ben hakemlerin şahsiyetinde konuşmuyorum. O hakem olsa doğru, bu olsa yanlış değil.”

“ESASTAN UZAKLAŞIP DETAYDA BULANDIRMAMAK GEREK”

“İlkesinden bahsediyorum. MHK’nin karar vereceği şeydir ceza verip verilmeyeceği. Kamuoyu önünde ‘ceza verilmiştir’ dediğiniz zaman şunu söylüyorum. Geçen hafta X maçında hata olmuştur. O hakemin de hakemliğini durdurduk diye açıklama yapıyor musunuz? Bundan önce hiç yapılmadı. Esastan uzaklaşıp detayda bulandırmamak gerek.”

Son dakika! Galatasaray`dan flaş Kulüpler Birliği kararı! Son dakika! Galatasaray kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, TFF ve MHK açıklaması geri çekilene kadar Kulüpler Birliği toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu! İlgili Haberi Oku

Fikret Orman: `Adalet bir gün herkese lazım olur!` İlgili Haberi Oku