SON DAKİKA Ege ekibine bir darbe daha! Borç nedeniyle elektrik ve sular kesildi

Ege’yi yıldızlar topluluğu kadrosuyla uzun süre Süper Lig’de temsil etmesinin ardından son dönemde borç yüküyle tarihinin en sıkıntılı yıllarını yaşayan, TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 9 puanı silindikten sonra eksi 1 puan ve genç ağırlıklı kadroyla ayakta kalmaya çalışan Manisaspor’a bir darbe daha geldi.

Kulübün aylardır başını ağrıtan elektrik ve su borçları nedeniyle Tarık Almış Tesisleri karanlığa gömüldü. Destek alamadan Manispor’u ayakta tutmaya çalışan, daha önce aynı sıkıntıyı birçok kez yaşayan yönetim, borcu ödemek için kaynak arıyor.

Manisaspor’da geçen sezon personele maaş ödeyemeyen eski yönetim, çalışanları ücretsiz izne çıkarmıştı. Haziran ayındaki kongrede görevi devralan Bülent Baygeldi başkanlığındaki yeni yönetim, Tarık Almış Tesisleri’ni harap ve böcek basmış bir halde bulduktan sonra elden geçirmişti.

Manisaspor, TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta bu hafta Yılport Samsunspor’a konuk olacak.

YILDIZLARLA DOLU KADRO

Manisaspor, 2005-206 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde sergilediği futbol ile dikkat çekmişti. O dönem Manisaspor forması giyen Arda Turan, Caner Erkin, Hakan Balta, Selçuk İnan, Phillip Holosko, Ufuk Ceylan gibi isimler, daha sonra üç büyüklere transfer olmuştu.

Bucaspor`a son 24 saat! Ödenmezse eksi 6 puan ve küme düşürme... TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağı yüzünden altyapı kadrosuyla mücadele ederek düşme hattında yer alan ve başkan Cihan Aktaş'ın maddi sorunlar ve destek sözlerinin tutulmaması nedeniyle istifa ettiği Bucaspor'un önünde büyük tehlike var. İlgili Haberi Oku