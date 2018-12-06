Şener Özbayraklı: ‘Toparlanmamız lazım’

Fenerbahçe’nin sağ beki Şener Özbayraklı, Türkiye Kupası’nda Giresunspor’u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmadan sonra takımın performansını değerlendirdi.

İşte Şener Özbayraklı’nın açıklamaları;

“Bizim için çok kötü bir durum. Bunun da bilincindeyiz. UEFA olsun, Türkiye Kupası olsun belli seviyelere gelmemiz gerekiyor. Ligde de toparlanmamız lazım. Elimizden gelenin en iyisini yapmıyoruz belki ama yapmamız gerekiyor. Buna ben de dahil herkesin bilincinde olması lazım. Kendi aramızda konuşuyoruz ama bunu sahada göstermek gerekyior. İlk yarının bitimine 3 hafta kaldı. En iyi şekilde geçirip ikinci yarıda Fenerbahçe’yi en üst noktalara taşıyacağız.”

Koeman`dan teknik direktör açıklaması! `Hiçbir endişem yok` Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u İslam Slimani'nin 80. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman alınan galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku