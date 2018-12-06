Real Madrid’in istediği Eden Hazard için Chelsea fiyat verdi!

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’de forma giyen Belçikalı yıldız Eden Hazard, çocukluk hayali Real Madrid’in formasını giymeye çok yakın…

İspanya basınında yer alan habere göre, 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaşma sağlayan Real Madrid, oyuncunun kulübü Chelsea ile yakın temasa geçti.

Ancak Hazard’ı kolay kolay bırakmayı düşünmeyen Chelsea, Belçikalı yıldızın bonservis bedelini 170 milyon Euro olarak belirledi.

Hazard’ın sözleşmesinin 2020’ye kadar olması nedeniyle bu kozu iyi kullanmak isteyen Londra ekibi pazarlık masasında Real Madrid’i bir hayli zorlayacak.

Chelsea’nin istediği paranın bir kısmını ödemeyi planlayan Real Madrid, kalan kısmı da sezon başında kiralık olarak gönderdiği Hırvat orta saha Mateo Kovacic’in bonservisini İngiliz ekibine vererek anlaşmayı sonlandırmayı planlıyor.

Öte yandan 24 yaşındaki Kovacic’in de Real Madrid’e dönmek istemediği ve Chelsea’de kalmayı istediği, bu nedenle Hazard transferinde takas olarak kullanılmayı kabul edebileceği ifade edildi.

Yıldız futbolcu bu sezon Premier Lig’de oynadığı 14 maçta 7 gol atıp 5 asist yaptı.

SARRI BIRAKMAK İSTEMİYOR

İki kulüp arasında yaşanan transfer gelişmelerinin yanı sıra, Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise Hazard’ı takımda tutmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Kulüp onunla yeni sözleşme imzalamak için hazır ama bu tamamen ona bağlı. Eden’in burada kalmasını istiyorum tabii ki, ama eğer istiyorsa burada kalmalı” dedi.

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