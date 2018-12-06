Real Madrid, güçsüz rakibine acımadı!

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, Asensio ve Isco’nun 2, Javier Sanchez ve Vinicius’un 1’er golle yıldızlaştığı karşılaşmada Melilla’yı 6-1 mağlup etti.

Başlama düdüğünün ardından ataklarına başlayan Real Madrid, ilk golünü Marco Asensio’nun 33. dakikada topu ağlara göndermesi ile buldu.

35. dakikada sahneye yeniden Asensio çıktı ve durumu 2-0’a getirdi. 39. dakikada Real Madrid’de genç yıldız Javier Sanchez sahneye çıkarken, durumu 3-0’a getiren golü kaydetti.

2. yarıda ataklarına devam eden İspanyol devi 47. dakikada’da Isco ile golü buldu ve durumu 4-0’a getirdi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve Solari yönetiminde kadroda kendine şans bulan Vinicius Junior, iyi futbolunu golle taçlandırarak 75’te durumu 5-0’a getirdi. 83. dakikada Real Madrid’in deneyimli ismi Isco, Real Madrid adına 6. golü kaydetti.

Melilla’nın tek golü Yacine Qasmi’den geldi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu takımının tek golünü 81. dakikada penaltıdan bulduğu golle attı.

Mücadele Real Madrid’in 6-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.