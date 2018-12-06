Mahmut Demir: ‘ABD’nin 10 milyon dolarlık teklifini reddettim’

‘Türk Tankı' lakaplı eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, 24 yıl önce ABD Milli Takımı adına güreşmesi için kendisine yapılan 10 milyon dolarlık teklifi reddettiğini açıkladı.

1994 yılında Amerikalı rakibi şimdiki ABD Güreş Federasyonu Başkanı Bruce Baumgartner'i yenerek kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından ABD Güreş Federasyonu’ndan teklif aldığını ancak Türkiye'yi temsil etmenin onurunun parayla ölçülemeyeceği için bir an bile düşünmeden teklifi reddettiğini belirten Mahmut Demir, “Atlanta Olimpiyatları’nda yarışmam için bugün bile çok büyük para. 1994'te çok çok büyük paraydı. 10 milyon dolar teklif ettiler. Benden önce serbest güreşte en son şampiyon 1968 yılında çıkmış. Aradan 28 yıl geçiyor. Benden sonra da bir 20 yıl Türk sporcuları olimpiyat şampiyonu olamadılar. O teklifi kabul etmiş olsaydım benim ülkem 48 yıl olimpiyat şampiyonu çıkaramamış olacaktı. Parayı her türlü kazanabilirsiniz. Ama bu aziz Türk milletini olimpiyat madalyasına 48 yıl hasret bırakamazsınız. Onun için ben bu 10 milyon doları reddettim” diye konuştu.

Amasya Üniversitesi’nde buluştuğu öğrencilere tecrübelerini aktaran evli ve 2 çocuk babası Demir, “Birincisi ne istediğiniz, neyi hedeflediğiniz ve bu hedefe nasıl ulaşacağınız yolunda doğru kararı verebilmek. İkincisi karar verdiğiniz hedefe ulaşmak için büyük bir disiplin içinde tüm benliğinizle inanarak çalışmak. Üçüncüsü de alkol, uyuşturucu gibi maddelerden mutlaka uzak durmak. Bunlar hem sağlığınızı etkiler hem de toplumu etkiler. Toplum olarak da hep beraber ülkemizi etkiler. Ailenize, size umut bağlayan ülkenize kötülük yapmayın. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz” şeklinde konuştu.

Programın sonunda öğrencilerle fotoğraf çektiren Demir'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Polat ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir tarafından adına dikilen fidanın sertifikası verildi.

Mahmut Demir'in başarıları