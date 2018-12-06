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MAÇ SONUCU | Bodrumspor 4-2 Ankaragücü | Türkiye Kupası 5. Tur
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Bodrumspor 4-2 Ankaragücü | Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Ankaragücü'nü ağırlayan Bodrumspor, güçlü rakibini 4-2 mağlup etti ve büyük bir sürprize imza attı.

6 Aralık 2018 14:52

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Süper Lig ekibi Ankaragücü’nü ağırlayan TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bodrumspor, rakibini 4-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 55. dakikasında Mahmut Akan’ın golüyle 1-0 öne geçen Ankaragücü, 57. dakikada Orhan Aktaş’ın golüne engel olamayınca skor 1-1’e geldi.

İkinci yarıda pozisyon sayısının arttığı maçın 65. dakikasında Başkent ekibi Alihan Kubalas’ın attığı golle yeniden 2-1’lik üstünlüğü sağladı.

Ancak bu golden sonra sahada Bodrumspor fırtınası esti. Karşılaşmanın 69. dakikasında Harun Kavaklıdere ile yeniden 2-2’lik beraberliği yakalayan Bodrumspor, 83’te Emre Şahin, 87. dakikada ise Celal Dumanlı’nın attığı gollerle sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Aralık’ta yapılacak.

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Son güncelleme 15:56 | 6 Aralık 2018
ankaragücü bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası
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