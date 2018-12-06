Leicester City başkanının ölüm nedeni belli oldu!

Aralarında Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha’nın da bulunduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni ortaya çıktı.

Kazayı inceleyen şirket, yaptığı araştırmaların sonucunda pilot pedallarını kuyruk rotor kanatları ile bağlayan bir mekanizmanın bağlantısının koptuğunu ve pilotun bu nedenden dolayı helikopteri kontrol edemediğini belirtti.

Pilot pedalları v helikopterin arka bölgesinde bulunan rotor kanatları arasındaki bağlantının kopması nedeniyle pilotun da yapabileceği bir şeyin olmadığı kaydedildi.

Kazada Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha hayatını kaybetmişti.