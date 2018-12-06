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Leicester City başkanının ölüm nedeni belli oldu!
İngiltere Premier Lig

Leicester City başkanının ölüm nedeni belli oldu!

Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni ortaya çıktı.

6 Aralık 2018 17:57

Aralarında Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha’nın da bulunduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni ortaya çıktı.

Kazayı inceleyen şirket, yaptığı araştırmaların sonucunda pilot pedallarını kuyruk rotor kanatları ile bağlayan bir mekanizmanın bağlantısının koptuğunu ve pilotun bu nedenden dolayı helikopteri kontrol edemediğini belirtti.

Pilot pedalları v helikopterin arka bölgesinde bulunan rotor kanatları arasındaki bağlantının kopması nedeniyle pilotun da yapabileceği bir şeyin olmadığı kaydedildi.

Kazada Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha hayatını kaybetmişti.

Son güncelleme 17:59 | 6 Aralık 2018
Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha
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