Korkutan anlar! Neven Subotic takım arkadaşıyla çarpıştı ve bilinç kaybı yaşadı

Fransa Ligue 1’de Bordeaux’nun Saint-Etienne’i konuk ettiği karşılaşmanın 29. dakikasında talihsiz bir olay yaşandı. Saint-Etienne’nin yıldız savunma oyuncusu Neven Subotic takım arkadaşı kaleci Stephane Ruffier ile kötü bir şekilde çarpıştı ve yerde kaldı. Kanlar içinde kalan Sırp futbolcu kanlar içinde kalırken oyuncunun bilinç kaybı yaşadığı açıklandı. 29 yaşındaki oyuncu sağlık ekibinin saha içinde müdahalesi ardından oyun alanını sedyeyle terk etti. Subotic yerini William Saliba’ya bırakırken maçı 3-2’lik skorla ev sahibi Bordeaux kazandı. İspanya`da soyunma odası ve hakem odasından gizli kamera çıktı! İspanya La Liga 2 ekiplerinden Granada'nın stadında bulunan misafir takım soyunma odası ve hakem odasında gizli kamera bulundu. İlgili Haberi Oku