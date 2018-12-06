Kasımpaşa’da Trezeguet gerçeği ortaya çıktı!

Menemen Belediyespor ile Kasımpaşa arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında, İstanbul temsilcisinin yıldız oyuncusu Trezeguet’nin ismi yedeklerde yer almasına rağmen mücadeleyi tribünden izlemesi kafaları karıştırsa da gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Mısırlı oyuncunun, Menemen Şehir Stadı’nın eski olması ve yedek kulübesinde yeterli sayıda yer olmadığı için hocasının da izniyle müsabakayı tribünden izlediği belirtildi.

Teknik direktör Mustafa Denizli’nin de Trezeguet’yi dinlendirme amaçlı olarak oyuna almamayı düşünmesi üzerine yıldız ismin izin alarak tribüne çıktığı öğrenildi.

Menemen Şehir Stadı’nın yedek kulübesinin 15 kişilik olduğu, Kasımpaşa kafilesinin ise 10 yedek oyuncu ve 8 teknik heyet olmak üzere 18 kişi olduğu gözlendi. Ayakta kalan teknik ekipteki diğer kişilere ise sandalye verildiği belirtildi.

Öte yandan kadroda olan bir oyuncunun tribüne çıkmasının TFF talimatlarına aykırı olmadığı öğrenildi.