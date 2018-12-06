Giresunspor’dan hakeme penaltı isyanı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Giresunspor’da teknik direkör Hüseyin Kalpar, ilk yarıda yaşanan bir pozisyonla alakalı, “Net penaltı” yorumunda bulundu.

Maç sonunda yaptığı açıklamada hakem Özgür Yankaya’nın kendi lehlerine çalması gereken bir düdüğü çalmadığını dile getirirken, “İlk yarıda penatlı pozisyonu var, net penaltı. 2. yarıda yine penaltı pozisyonu var. Kaybetmeyi hak etmedik. Ne olursa olsun, iki takımı da kutlamak istiyorum. Hakem bana göre böyle rahat bir maçta iyi hakemlik yapamadı.” dedi.

18 Aralık tarihinde iki takım, rövanş maçında Giresun’da karşı karşıya gelecek.

MAC SONUCU | Fenerbahçe 1-0 Giresunspor Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip İslam Slimani'nin 80. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu. İlgili Haberi Oku