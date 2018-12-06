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Galatasaray-Porto maçı biletleri satışa sunuldu
Galatasaray

Galatasaray-Porto maçı biletleri satışa sunuldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz'in Porto ekibi ile 11 Aralık Salı günü sahasında yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

6 Aralık 2018 17:45

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak maçın biletlerinin GS Bonus kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldığı belirtildi.

Karşılaşmanın biletlerinin fiyatları 150 ile bin lira arasında değişiyor.

06 Aralık 2018 SON DAKİKA Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz`in cezası onandı Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz'e PFDK tarafından verilen cezaları onadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:45 | 6 Aralık 2018
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