Galatasaray-Porto maçı biletleri satışa sunuldu

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı&#8217;nda saat 20.55&#8217;te başlayacak maçın biletlerinin GS Bonus kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldığı belirtildi.. Karşılaşmanın biletlerinin fiyatları 150 ile bin lira arasında değişiyor.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t06 Aralık 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tSON DAKİKA Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz`in cezası onandı\r. \t\t\t\tTahkim Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz'e PFDK tarafından verilen cezaları onadı.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .