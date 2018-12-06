Fellaini’den tepki çeken hareket! ‘Zorla mı kestirdik saçlarını’

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig’de Manchester United ile Arsenal’ın karşı karşıya geldiği mücadelede rakibinin saçını çekerek düşüren Fellaini’nin hareketi büyük tepki çekti.

Nefesleri kesen İngiltere derbisinde Manchester United ile Arsenal 2-2 berabere kaldı. Ligin 15. haftasında Old Traffor’da oynanan maçta çok ilginç bir an yaşandı.

Yıllardır kıvırcık saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz, şimdilerde ise kısa saçlı haline alışmaya çalıştığımız MaNU’nun Belçikalı yıldızı Fellaini kendisine çalım atan rakibini saçlarını çekerek durdurdu.

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Mücadelenin 87.dakikasında kendisini geçen Guendouzi’nin saçlarına yapışan Fellaini, 19 yaşındaki genç rakibini sert bir şekilde yere indirdi.

Yaptığı hareket sonrası hakem tarafından uyarılan Fellaini’ye sosyal medyadan tepki yağdı.

Fellaini’nin saçlarını kestirmeden önceki hali

İşte o paylaşımlar…

Fellaini bu ne kıskançlık kardeşim, zorla mı kestirdik senin saçları??? pic.twitter.com/oqDfyTj9rw — Süleyman Tetik (@SalomonTetik) 5 Aralık 2018

Fellaini sen bir ruh hastasisin — mia (@artermia) 5 Aralık 2018

İkonik saçını kestiren Fellaini’den, ikonik bir saç çekme faulü. pic.twitter.com/ed3Cr5khJT — Ahmet Doğan (@Ahmetdoogan) 5 Aralık 2018

fellaini, kestirdiği saçlarını özlemiş. — Burak Sağlam (@burakcee) 5 Aralık 2018

Saçlarından bir tel aldım. Haberin var mı yar yar haberin var mı #MANUARS #Fellaini pic.twitter.com/kvFBedLp95 — Umut (@umutalptkn10) 5 Aralık 2018

Fellaini Bonus saclari kesmis hic soylemiyorsunuz! Nasil taniyacagiz simdi? — Ugur Berkin (@UgurBerkin) 5 Aralık 2018