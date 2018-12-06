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Fellaini’den tepki çeken hareket! ‘Zorla mı kestirdik saçlarını’
İngiltere Premier Lig

Fellaini’den tepki çeken hareket! ‘Zorla mı kestirdik saçlarını’

Yeşil sahalarda yıllardır ikonik saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Belçikalı oyuncu Marouane Fellaini, Manchester United Arsenal derbisinde rakibinin saçını çekince büyük tepki topladı.

Ümit GENÇ 6 Aralık 2018 08:12

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig’de Manchester United ile Arsenal’ın karşı karşıya geldiği mücadelede rakibinin saçını çekerek düşüren Fellaini’nin hareketi büyük tepki çekti.

Nefesleri kesen İngiltere derbisinde Manchester United ile Arsenal 2-2 berabere kaldı. Ligin 15. haftasında Old Traffor’da oynanan maçta çok ilginç bir an yaşandı.

Yıllardır kıvırcık saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz, şimdilerde ise kısa saçlı haline alışmaya çalıştığımız MaNU’nun Belçikalı yıldızı Fellaini kendisine çalım atan rakibini saçlarını çekerek durdurdu.

07 Ekim 2018 Mourinho`nun soyunma odası konuşması; `Erkek olun` Manchester United'ın orta saha oyuncusu Marouane Fellaini, Jose Mourinho'nun Newcastle United maçının soyunma odasında yaptığı konuşmayı anlattı. İlgili Haberi Oku

Mücadelenin 87.dakikasında kendisini geçen Guendouzi’nin saçlarına yapışan Fellaini, 19 yaşındaki genç rakibini sert bir şekilde yere indirdi.

Yaptığı hareket sonrası hakem tarafından uyarılan Fellaini’ye sosyal medyadan tepki yağdı.

Fellaini’nin saçlarını kestirmeden önceki hali

İşte o paylaşımlar…

Son güncelleme 08:48 | 6 Aralık 2018
arsenal fellaini manchester united
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