SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yıldırım’dan flaş istifa açıklaması
Koeman’dan teknik direktör açıklaması! ‘Hiçbir endişem yok’
Fenerbahçe

Koeman’dan teknik direktör açıklaması! ‘Hiçbir endişem yok’

Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u İslam Slimani'nin 80. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman alınan galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

6 Aralık 2018 23:03

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Giresunspor’u Ziraat Türkiye Kupası’nda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sakatlanan Frey için endişelendiğini belirten Koeman, “Şu andaki endişem Michael Frey’in durumu, nasıl olduğunu yarın göreceğiz. Slimani gol attığı için mutluyum ama bu maçtaki seviyemiz iyi değildi” dedi.

Takımın performansından memnun olmadığını kaydeden Hollandalı teknik adam, “Bazı oyuncular ilk kez sahaya çıktılar ama Fenerbahçe’de oynuyorsanız, sizden daha fazlası beklenir. Rakibimizin de girdiği pozisyonlar vardı. Gol yemediğimiz için memnunum ama takımın performansından memnun değilim” ifadelerini kullandı.

“Yerinize geçecek teknik adamlar konuşuluyor, bu sizi rahatsız ediyor mu?” şeklinde bir soru yöneltilen antrenör, “Hiçbir endişem yok” cevabını verdi.

06 Aralık 2018 MAC SONUCU | Fenerbahçe 1-0 Giresunspor Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip İslam Slimani'nin 80. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:04 | 6 Aralık 2018
Erwin Koeman Fenerbahçe giresunspor
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe