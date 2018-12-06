Deontay Wilder’dan Tyson Fury ile yaptığı maç hakkında gündem yaratacak iddia!

SKOR DIŞ HABERLER ABD'li Deontay Wilder, Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Staples Center'da yapılan maçta berabere kalarak Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini korudu. Dev kapışmanın ardından Tyson Fury’nin “Hakemler hakkımı yedi” şeklindeki sözlerinden sonra bu kez de Deontay Wilder’dan karşı iddia geldi. Deontay Wilder, iki kez yere yıktığı rakibinin, en son yere düştüğünde 10 saniye içinde ayağa kalkamadığını savundu.

Son rauntta rakibinin yumruğu ile ikinci kez yere düşen Tyson Fury’nin nakavt olduğunu belirten Deontay Wilder, karşılaşmanın berabere bitmediğini, aslında kendisinin maçı kazandığını söyledi.

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Deontay Wilder, bu iddiasına kanıt olarak Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Deontay Wilder, yere yığılan Tyson Fury’nin görüntüsünün üzerine 10 saniye ekleyerek, “İşte kanıt… Fury 10 saniyede ayağa kalkmayı başaramadı” yazdı.

ABD’nin Los Angeles kentindeki Staples Center’da yapılan ağır sıklet unvan maçında, 39’u nakavtla olmak üzere kariyerindeki 40 karşılaşmayı da kazanan 33 yaşındaki Wilder ile 27 müsabakasından da galip ayrılan 30 yaşındaki Fury karşılaşmıştı. Hakemlerin 114-112 (Fury), 115-111 (Wilder) ve 113-113 puanlarını verdiği maç, berabere bitmişti. Bu sonuçla Wilder, WBC ağır sıklet kemerini korumayı başarmıştı.