Fenerbahçe Giresunspor maçı Türkiye Kupası maçı

Fenerbahçe ligde aldığı kötü sonuçların ardından gözünü Türkiye Kupası’na çevirdi. Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında kendi evinde Giresunspor’u misafir edecek olan Fenerbahçe maçta sahaya genç ağırlık bir kadro ile çıkacak. Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı’nda takip edemeyecek. İşte Fenerbahçe Giresunspor maçı hakkında merak edilenler…

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Giresunspor maçı 6 Aralık Perşembe saat 20.30’da oynanacak.

Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK’nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, yarın Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksun çıkacak.

Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1’lik skorlarla mağlup ederek elemişti.

Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor’u eleyerek Fenerbahçe’nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul’da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.