MAC SONUCU | Fenerbahçe 1-0 Giresunspor

Türkiye Kupası 5. tur ilk maçındaFenerbahçe, Ükler stadyumunda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Cezasından dolayı taraftarından yoksun sahaya çıkan Fenerbahçe uzun süre pozisyonsun geçen maçta golcü ismi İslam Slimani’nin 80. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

Frey maçı tamamlayamadı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında oynadığı Giresunspor karşılaşmasında Michael Frey korkusu yaşadı. Sarı-laciverlilerin İsviçreli golcüsü Michael Frey, karşılaşmanın 23. dakikasında sakalandı.

24 yaşındaki golcü futbolcu yerini Eljif Elmas’a bıraktı.

Giresunspor’dan penaltı beklentisi

Karşılaşmanın 75. dakikasında Giresunspor, penaltı beklerken hakem Özgür Yankaya, devam kararı verdi. Aykut Demir’in kafa vuruşunda Giresunsporlu futbolcular, topun Barış Alıcı’nın eline çarptığı itirazlarında bulunurken oyun devam etti. Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR sistemi kullanılmıyor.

Berke Özer’in ilk resmi maçı

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Berke Özer, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.

Sezon başı Altınordu’dan transfer edilen 18 yaşındaki file bekçisi, ilk kez bir resmi maçta Fenerbahçe kalesini korudu.

Fenerbahçe ilk “taraftarsız oynama” cezasını çekti

Fenerbahçe, geçen sezon Türkiye Kupası’nda aldığı taraftarsız oynama cezasının ilkini Giresunspor karşısında çekti. Geçen sezon Beşiktaş’la oynanan yarı final maçında Ülker Stadı’nda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertliler, kupada 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

Bu ceza nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmayı stattan izleyemedi. Yaklaşık 100 Giresunsporlu taraftar ise deplasman tribününden takımlarını takip etti.