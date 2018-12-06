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Bursaspor’da Stancu krizi!
Bursaspor

Bursaspor’da Stancu krizi!

Bursaspor'da Bogdan Stancu'nun, yönetiminin anlaşma çabalarına karşın olumlu adım atmayarak takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Stancu'nun sözleşme fesih tebligatının ise henüz kulübe ulaşmadığı bildirildi.

6 Aralık 2018 15:09

Bursaspor’da Bogdan Stancu şoku yaşanıyor. Yeşil beyazlı kulübün alacakları nedeniyle daha önce de menajeri aracılığıyla görüştüğü Rumen futbolcunun, kulübün tüm önerilerine karşın sözleşmeyi tek taraflı feshetmek istediği öğrenildi. Bursaspor yönetimin alacakları konusunda anlaşma çabalarına olumlu yanıt vermeyen Rumen futbolcunun, takım arkadaşlarıyla da vedalaştığı öne sürüldü. Kulüpten alınan bilgiye göre henüz Stancu’nun sözleşme fesih tebligatı, Bursaspor Kulübü’ne ulaşmazken, resmi belgenin ulaşması halinde konuya dair açıklama yayınlanması bekleniyor.

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Sakatlığı nedeniyle 1 aydır forma giyemeyen Bogdan Stancu, dün akşamki idmanda yer almasına karşın bugün sabah saatlerindeki antrenmana çıkmamıştı. Performansı nedeniyle de eleştiri oklarını üzerine çeken Rumen forvet, bu sezon yeşil beyazlı formayı giydiği 8 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

Son güncelleme 15:09 | 6 Aralık 2018
Bogdan Stancu bursaspor
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