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Bilal Başacıkoğlu ligde ağladı… Kupada güldü
Kayserispor

Bilal Başacıkoğlu ligde ağladı… Kupada güldü

Kayserispor'un gurbetçi futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, haftalar sonra golle buluştu. Taraftarın tepkisi nedeniyle Trabzonspor maçında soyunma odasına ağlayarak giden Bilal Başacıkoğlu, kupa maçında attığı golle güldü.

6 Aralık 2018 10:01

Sezon başında Hollanda’nın Feyenoord takımından transfer edilen Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor forması ile ikinci golünü de Türkiye Kupası maçında attı. Ligde bir türlü istenilen performansı veremeyen ve son oynanan Trabzonspor maçında yedek kalan, oyuna girdikten sonra da hatalarından ötürü taraftarın protestosunu alan ve maçtan çıkarken ağlayan Bilal Başacıkoğlu, kupada gol atarak moral buldu.

03 Aralık 2018 Kayserispor taraftarı ıslıklayınca Bilal ağladı Trabzonspor maçında kötü bir oyun sergileyen Bilal Başacıkoğlu Kayserispor taraftarları tarafından protesto edilince ağladı. İlgili Haberi Oku

Trabzonspor maçında ağlayarak soyunma odasına giden Bilal Başacıkoğlu, Altay ile İzmir’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5.kademe 1. maçında attığı şık golle rövanş maçı için avantaj sağladı. Bilal Başacıkoğlu, bu sezon Kayserispor forması ile 11 Süper Lig maçında 967 dakika sahada kalırken 3 sarı kart gördü ve gol atamadı. Bilal, Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta görev aldı ve 2 gol attı. Genç futbolcu Pazarspor maçından sonra Altay maçında da golünü attı.

Son güncelleme 10:01 | 6 Aralık 2018
Bilal Başaçıkoğlu kayserispor
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