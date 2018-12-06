Bilal Başacıkoğlu ligde ağladı… Kupada güldü

Sezon başında Hollanda’nın Feyenoord takımından transfer edilen Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor forması ile ikinci golünü de Türkiye Kupası maçında attı. Ligde bir türlü istenilen performansı veremeyen ve son oynanan Trabzonspor maçında yedek kalan, oyuna girdikten sonra da hatalarından ötürü taraftarın protestosunu alan ve maçtan çıkarken ağlayan Bilal Başacıkoğlu, kupada gol atarak moral buldu.

Kayserispor taraftarı ıslıklayınca Bilal ağladı Trabzonspor maçında kötü bir oyun sergileyen Bilal Başacıkoğlu Kayserispor taraftarları tarafından protesto edilince ağladı. İlgili Haberi Oku

Trabzonspor maçında ağlayarak soyunma odasına giden Bilal Başacıkoğlu, Altay ile İzmir’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5.kademe 1. maçında attığı şık golle rövanş maçı için avantaj sağladı. Bilal Başacıkoğlu, bu sezon Kayserispor forması ile 11 Süper Lig maçında 967 dakika sahada kalırken 3 sarı kart gördü ve gol atamadı. Bilal, Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta görev aldı ve 2 gol attı. Genç futbolcu Pazarspor maçından sonra Altay maçında da golünü attı.