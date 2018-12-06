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Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı! 5 eksik…
Beşiktaş

Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı! 5 eksik…

Son dakika haberi... Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı. Siyah beyazlılarda 5 yıldız kadroda bulunmuyor...

6 Aralık 2018 13:30

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. Haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Siyah beyazlılar maç kadrosunda Pepe, Enzo Roco, Caner, Erkin Ryan Babel ve Jeremain Lens bulunmuyor.

İşte Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı kadrosu

  1. Tolga Zengin
  2. Loris Karius
  3. Utku Yuvakuran
  4. Gökhan Gönül
  5. Domagoj Vida
  6. Fatih Aksoy
  7. Gary Medel
  8. Adriano Correia
  9. Atiba Hutchinson
  10. Necip Uysal
  11. Oğuzhan Özyakup
  12. Adem Ljajic
  13. Dorukhan Toköz
  14. Ricardo Quaresma
  15. Gökhan Töre
  16. Vagner Love
  17. Cyle Larin
  18. Mustafa Pektemek
  19. Güven Yalçın

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Son güncelleme 22:38 | 14 Aralık 2018
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