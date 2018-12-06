Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı! 5 eksik…

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. Haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Siyah beyazlılar maç kadrosunda Pepe, Enzo Roco, Caner, Erkin Ryan Babel ve Jeremain Lens bulunmuyor.
İşte Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı kadrosu
- Tolga Zengin
- Loris Karius
- Utku Yuvakuran
- Gökhan Gönül
- Domagoj Vida
- Fatih Aksoy
- Gary Medel
- Adriano Correia
- Atiba Hutchinson
- Necip Uysal
- Oğuzhan Özyakup
- Adem Ljajic
- Dorukhan Toköz
- Ricardo Quaresma
- Gökhan Töre
- Vagner Love
- Cyle Larin
- Mustafa Pektemek
- Güven Yalçın