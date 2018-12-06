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Beşiktaş başkan adayından İbrahimovic bombası!
Beşiktaş

Beşiktaş başkan adayından İbrahimovic bombası!

Beşiktaş'ta 2019 başkanlık seçiminde aday olacağını duyuran Hürser Tekinoktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Milan ile anlaşamaz ise, Mayıs ayından sonra Zlatan Ibrahimovic'e kartal pençesi yaptıracağız'' dedi.

6 Aralık 2018 08:41

Beşiktaş’ın 2019 yılında yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olan Hürser Tekinoktay, Zlatan İbrahimovic’i transfer etme vaadinde bulundu.

Twitter hesabından, “Milan ile anlaşamaz ise, Mayıs ayından sonra Zlatan’a kartal pençesi yaptıracağız.” yazan Hürser Tekinoktay, ardından gelen mesajlar için de “Sevgili arkadaşlar Beşiktaş’a 2. Sınıf takım muamelesi yapmayın ve karıştırmayın…Beşiktaş altyapı ve scouting modellerindeki Porto, Leipzig ve Dortmund kaynaklarından oyuncu kapar ama hedef onlar ile rekabet etmek değildir. Beşiktaş Winner kulüptür, iddialı kulüptür” ifadelerini kullandı.

Tekinoktay ayrıca “Beşiktaş’ın rakibi Real Madrid, Barca, Bayern, Arsenal, Milan vs vs dir. Beşiktaş hepsinden büyük bir camiadır” şeklinde tweet attı.

Son güncelleme 08:41 | 6 Aralık 2018
beşiktaş Ibrahimovic
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