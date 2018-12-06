Balotelli’nin ayrılığı resmen açıklandı

Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice’in yıldız golcüsü Mario Balotelli için başkan Jean-Pierre Rivère, “Sezon sonu ayrılacak” dedi.

Fransız RMC Sport’a konuşan Nice Başkanı, konuşmasının başında Balotelli’nin fiziksel özelliklerini geri kazandığını dile getirirken, “Bu sezon Mario fiziksel özelliklerini geri kazandı. Ancak gol üretemiyor. Bu onu gergin ve sinirli biri yaptı.” dedi.

Konuşmasının devamında sezon sonu Balotelli ile yeniden anlaşamayacaklarını ifade eden başkan Rivère, “Mario, herkesin arkasında olduğu o yeteneklerini kaybetmedi ancak sözleşme yenileyemeyeceğiz, sezon sonu takımdan ayrılacak.” ifadelerini kullandı.

28 yaşıdaki Mario Balotelli, bu sezon Nice forması ile çıktığı 10 karşılaşmada sadece 1 asist yapabildi.

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