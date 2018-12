Zeljko Obradovic’ten Fenerbahçe taraftarına sitem!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 80-72 yenen Fenerbahçe’nin başantrenörü Zeljko Obradovic, ikinci yarıda savunmalarını sertleştirerek kazandıklarını söyledi. Obradovic aynı zamanda taraftara da sitem ederek seslendi.

Obradovic tribünlerdeki boşluklar hakkında şöyle konuştu:

“Taraftarlara durumu anlamaları için seslenmek istiyorum. Salona gelin ve bu takımı destekleyin. Her maç salon tamamen dolu olmak zorunda. Benim oyuncularım bunu hak ediyor. Önümüzde Milano maçı var. Ondan önce Panathinaikos ve İBB deplasmanlarına gideceğiz. Senelerdir bize verdikleri desteği devam ettirmelerini istiyoruz. THY Euroleague’de doluluk oranında 9. sıradayız. Bu bizim taraftarlarımızın bize bir mesajı mı? Bu duruma düşmesini mi istiyorlar takımın? Biz her şey için savaşmak istiyorsak desteğe ihtiyacımız var. 7-8 bin kişi değil full salona ihtiyacımız var. Bizim oyuncularımız bunu hak ediyor. Bundan sonra bunu görmek istiyorum. Sadece Euroleague’de değil tüm maçlarda bunun böyle olması lazım. Bu sene ve bugüne kadar yaptıkları her şey için oyuncularım bu desteği hak ediyor.”

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, maça çok tembel ve yavaş başladıklarını kaydederek, “Karşılaşmaya zor bir maç olmayacağını düşünerek başladık. İlk yarıda Pınar Karşıyaka’yı durduramadık. İkinci yarıda çok daha farklı oynadık. Sert savunma yapmaya başladık. Her maçta oynamamız gereken oyunu oynadık. Potamızı daha iyi korumamız gerekiyor. Oradan çok sayı ürettiler. Karşılaşmada iki oyuncumuz sakatlandı, durumumuz kolay değil. Kesinlikle taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Karşıyaka çok iyi oynadı ve savaştı, son ana kadar kazanma şansları vardı.” ifadelerini kullandı.

