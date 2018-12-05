SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yıldırım’dan flaş istifa açıklaması
Trabzonspor’da Atiker Konyaspor hazırlıkları
Trabzonspor

Trabzonspor’da Atiker Konyaspor hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 12:00'de yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

5 Aralık 2018 13:37

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda Sivas Belediyespor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise pas ve aerobik dayanıklılık çalışmasının ardından son bölümde gruplar halinde koşu yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri gerçekleştirilen Kucka, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Batuhan, Semih katılmadı. Pereira’nın ise takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.

Bordo-mavililer yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Son güncelleme 13:37 | 5 Aralık 2018
trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe