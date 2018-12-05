Hikmet Karaman Kayserispor ile anlaştı!

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında 12 puan ile 17’nci basamakta yer alan Kayserispor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp Hikmet Karaman ile masaya oturdu.

Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar ile Hikmet Karaman İstanbul’daki görüşmenin sonucunu İzmir’de bulunan Başkan Erol Bedir’e iletti. Karaman ile yapılan prensip anlaşmasında detaylar dışında anlaşma sağlandığı ancak son kararı Başkan Bedir’in vereceği öğrenildi.

Kayserispor, Ertuğrul Sağlam’dan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman’ın getirildiğini açıkladı.

Kayserispor, Hikmet Karaman’la sözleşme imzaladığını duyurdu:

Hikmet Karaman ile anlaşılmış olup, sözleşme detayları daha sonra açıklanacaktır. Yeni hocamız perşembe günkü antrenmanda Kayserispor’un başında olacaktır.