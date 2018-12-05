Son dakika.. Fenerbahçe’den şaşırtan Erwin Koeman açıklaması: ‘Çarpıtıldı’

Fenerbahçe Kulübü, Sportif Direktör Damien Comolli’nin “Erwin Koeman ile devam edeceğiz “açıklamasına düzeltme geçti.

Bugün basın mensuplarına konuşan Comolli, “Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an durumunda herhangi bir değişiklik yok.” ifadelerini kullanmış ve bu açıklama “Koeman ve ekibiyle yola devam” şeklinde algılanmıştı.

Ancak sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Sportif Direktörümüz Damien Comolli bugün Samandıra'da basına açık antremanda basın mensuplarına merhaba demek amacıyla kendilerine ayrılan kısma gelmiştir. Bu esnada Antrenörümüz Erwin Koeman ile ilgili sorulan bir soruya, “şu andaki durum, geçen haftalarda yaptığımız açıklamada söylediğimiz ile aynı, herhangi bir değişiklik yok” yanıtını vermiştir.

İlgili soruya verdiği cevabın geçtiğimiz haftalara atıf olmasına rağmen bugün yeni bir durum açıklaması yapılmış gibi çarpıtılarak yansıtıldığının görülmesi üzerine bu düzeltmeyi yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

Son dakika... Comolli açıkladı Koeman ve ekibiyle devam Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli Samandıra'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Teknik direktör konusu ve takımın gidişatı ile ilgili önemli açıklamalar yapan Comolli, 'Koeman ve ekibiyle yola devam edeceğiz' dedi. İlgili Haberi Oku