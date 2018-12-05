Ersun Yanal Fenerbahçe ile görüştü

Alican ÖZCAN / SKOR ÖZEL Fenerbahçe’de taraftarların haftalardır takımın başında görmek istediği Ersun Yanal, Fenerbahçe asbaşkanı Semih Özsoy ile bir araya geldi.

Sarı lacivertli kulüpte Sportif Direktör Comolli’nin Samandıra Tesisleri’nde Koeman ile ilgili söylediği, “Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an Koeman’ın durumunda herhangi bir değişiklik yok” sözlerinin ardından flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Başkan Ali Koç’un yardımcısı Semih Özsoy, Beşiktaş’taki bir plazada tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu özel görüşmenin bilgisine sadece SÖZCÜ SKOR ekibi ulaştı.

Taraftarların sosyal medyada ve tribünde takımın başına getirilmesi için organize olduğu tecrübeli teknik adam daha önce 1 sezon çalıştırıp şampiyon yaptığı eski takımı Fenerbahçe ile ikinci kez anlaşmanın eşiğinde olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal için imza kampanyası! İlgili Haberi Oku

İKİNCİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞEBİLİR

Yapılan ilk görüşmede Yanal’ın en az 1,5 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenilirken ikilinin fikir alışverişi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Karşılıklı taleplerin değerlendirilmesinin ardından ikinci bir görüşme yapılacak.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, görüşmeyi Başkan Ali Koç ile paylaştıktan sonra yönetim kurulunun bir karar alması bekleniyor.

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal devre arasına kalmadan gelecek! Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçı NTV'de değerlendiren Rıdvan Dilmen, çok tartışılan penaltı kararı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen Fenerbahçe taraftarlarının ısrarla takımın başında görmek istediği Ersun Yanal için, ''Ersun Yanal devre arasına kalmadan gelecek bence'' dedi. İlgili Haberi Oku

TARAFTAR ISRARLA YANAL’I İSTİYOR

Sezon başında takımın başına getirilen Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe taraftarı, 56 yaşındaki teknik adamın takımın başına getirilmesi için yönetime baskıda bulunuyordu. Taraftarlar geçtiğimiz hafta Samandıra Tesisleri’ne giderek Ersun Yanal’ın takımın başına getirilmesi için eylem yapmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy’de oynanan maçlarda da Yanal lehine tezahüratlarda bulunarak tecrübeli teknik adamın takımın başına getirilmesi için yoğun çaba sarfetti.

ERSUN YANAL’IN FENERBAHÇE’DEKİ KARNESİ

Fenerbahçe ile ilk kez, 2013-2014 sezonu öncesi, 28 Haziran 2013'te 1 yıllık sözleşme imzalayan Yanal, ilk sezonunda yaşadığı şampiyonluktan sonra, 21 Mayıs'ta 2 yıl uzattığı sözleşmesinde, 2014-2015 sezonunu göremeden görevinden ayrıldı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve Avrupa mücadeleleri olmak üzere, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 40 resmi maçta 24 galibiyet yaşadı.

Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli takım 10 maçta yenildi, 6 kez de berabere kaldı. Bu resmi maçlarda rakip fileleri 79 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 43 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım, Yanal idaresinde, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk elde ederek, lig tarihinin erken şampiyonluklarından birisine imza attı.