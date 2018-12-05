MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 1-1 Medipol Başakşehir | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası’nda merakla beklenen eşleşmede Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir bir araya geldi. Kupada 5. Tur’un ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, konuğu Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı ve şansını rövanş maçına taşıdı.

Nefes kesen maçta Yılmaz Vural’ın öğrencileri 54’te Orhan Taşdelen’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Golü arayan Medipol Başakşehir, 85’te beyaz noktadan eşitliği sağladı. Edin Visca’nın penaltı golüyle taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Da Costa ve Traore’ye kırmızı!

Maçın 81. dakikasında ise geceye damga vuran olay yaşandı. Topla ilerleyen Manuel Da Costa, ceza sahasına girmeden iki Adana Demirsporlu oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Da Costa müdahalenin ardından ayağa kalktı ve Kosecki’yi sert bir şekilde iterek yere düşürdü. Adana Demirspor’da bunu gören Hamidou Traore de Da Costa’ya vurdu.

Olayı dikkatle izleyen hakem Arda Kardeşler, hem Da Costa’yı hem de Hamidou Traore’yi kırmızı kartla oyundan attı. İki oyuncuya kaç maç ceza verileceği merak konusu olurken eşleşmenin rövanş maçı 18, 19 veya 20 Aralık’ta oynanacak. MAÇ SONUCU | Altay 1-2 Kayserispor | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kayserispor, deplasmanda Altay'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakaladı. İlgili Haberi Oku