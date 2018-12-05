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MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 4-1 1461 Trabzon | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 4-1 1461 Trabzon | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Ümraniyespor, konupu 1461 Trabzon'u 4-1'lik skorla rahat geçti ve rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

5 Aralık 2018 17:42

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, sahasında TFF 3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık tarihinde Trabzon’da oynanacak.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Vural Gül

Ümraniyespor: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Birol Parlak, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar (Dk. 79 Serkan Göksu), Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen (Dk. 66 Leandrinho), Recep Aydın, Dialiba (Dk. 86 Timur Temeltaş), Atabey Çiçek

1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, Arif Birşen, İsmail Karakaş, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Bekir Can Kara, Mert Kurt, Furkan Tütüncü, Yağızcan Erdem (Dk. 78 Batuhan Calap), Ahmet Eren (Dk. 83 Ferhat Katipoğlu), Doğukan Öksüz (Dk. 78 Burak Temir)

Goller: Dk. 45 1 Muhammed Gönülaçar, Dk. 53 Merthan Açıl, Dk. 78 Dialiba, Dk. 86 Leandrinho (Ümraniyespor), Dk. 48 Doğukan Öksüz (1461 Trabzon)

Sarı kart: Dk. 29 Ahmet Eren (1461 Trabzon) 05 Aralık 2018 MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 0-2 Balıkesir Baltok | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Çaykur Rizespor, konuğu Balıkesirspor Baltok'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekipte Beleck iki golle yıldızlaşırken Balkes, rövanş öncesi önemli bir avantajın sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:42 | 5 Aralık 2018
1461 Trabzon Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası
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