MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 0-2 Balıkesir Baltok | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşmasında Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, evinde Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Balıkesir Baltok'u ağırladı. Müsabaka, Balıkesir Baltok'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Konuk ekip bu sonuçla 18-19-20 Aralık tarihlerinde oynanacak rövanş maçları öncesinde ciddi bir avantaj elde etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Balıkesir atağında Muhammed'in sağdan ceza alanına ortaladığı topu Beleck kafa vuruşuyla tamamlayarak filelerle buluşturdu: 0-1. 35. dakikada Mehmet'in ceza sahasına çıkarttığı topa Muhammed Ali vurdu ve top kaleci Ujkani'den döndü. Kaleciden dönen topu yeniden kaleye gönderen Beleck, ağları sarstı: 0-2. 50. dakikada Fink'in sol kanatan ceza sahasına gönderdiği topa Medat Muriç yükselerek vurdu fakat top az farka auta çıktı. MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 7-2 Kahramanmaraşspor | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında konuğu Kahramanmaraşspor'u 7-2 mağlup etti. Alanyaspor'da Villafanez 80 ve 86 arasında üç gol kaydederken Sergen Yalçın'ın öğrencileri son 10 dakikada gelen 4 golle farka koştu. İlgili Haberi Oku 55. dakikada Aminu'ya yapılan hareket sonrasında Hakem Şişek faul düdüğünü çaldı. Ceza sahasının dışında topun başına geçen Samudio'nun şutu direkte patladı. Geriye dönen topu tamamlayan Vedat Muriç'in şutu ise Balıkesir savunması tarafından uzaklaştırıldı. 87. dakikada sol taraftan Beleck in içeriye gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Otoo'nun kaleye gönderdiği topu kaleci Samir kornere çeldi.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kapluhan, Ömer Tevfik Özkoç

Çaykur Rizespor: Samir, Talbi, Abdullah (Koray dk. 46), Robin, Jach, Petrucci (Eren dk. 77), Gladkyy (Vedat dk. 46), Samudio, Süleyman, Fink, Umar

Teknik Direktör: Okan Buruk

Balıkesir Baltok: Atilla, Uğur, Cüneyt, Tomislav, Doğa, Cumali, Muhammed (Nizamettin dk. 62), Mehmet (Sedat dk. 70), Foxi (Oğuz dk. 80), Otoo, Beleck

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Beleck (dk. 12 ve 35) (Balıkesir Baltok)

Sarı kartlar: Jach, Koray (Çaykur Rizespor), Cumali, Foxi, Tomislav (Balıkesir Baltok) MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-2 Darıca Gençlerbirliği | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku