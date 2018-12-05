MAÇ SONUCU | Boluspor 5-1 Van Büyükşehir Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçında Boluspor, sahasında karşılaştığı Van Büyükşehir Belediyespor’u 5-1 mağlup etti. Maçın tüm golleri müsabakanın ikinci yarısında geldi. Bu sonuçla Boluspor, 18-19-20 Aralık tarihlerinde oynanacak olan rövanş maçları öncesinde çok büyük bir avantajın da sahibi oldu.

54’üncü dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu kapan Bolusporlu Mutlu’nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 57’nci dakikada ceza sahası dışından Batuhan’ın kullandığı serbest vuruşta top, baraj ve kaleciye çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 2-0. 75´inci dakikada sağ kanattan açılan ortayı İsmail Haktan, Batuhan’a indirdi. Batuhan’ın yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

78’inci dakikada Guido Koçer’in sol kanattan yerden açtığı ortaya Umut vurdu. Kaleciden dönen topu İsmail Haktan tamamladı: 4-0. 81’inci dakikada gelişen Van Büyükşehir Belediyespor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mesut, uzak köşeye vuruşuyla ağları havalandırdı: 4-1. 82’nci dakikada Uğur’un ceza sahası içinden kaleci ile karşı karşıya vurduğu şutu direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Bilal’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-1.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Soner Maraş

BOLUSPOR: Gökhan – Uğur, Dimov, Berkay, Mutlu (Dk. 76 Guido), Burak (Dk. 79 Akabueze), Bilal Sebaihi, Umut, İsmail Haktan, Batuhan, Özgür Can (Dk. 46 Hayrullah)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Kadir – Ahmet Şahbaz, Burçak, Emre Toptan, Serdar, Soner (Dk. 46 Oktay), Barış, Mesut, Sedat, Güney (Dk. 79 Bilal), Koray (Dk. 74 Çağrı)

GOLLER: Dk. 54 Mutlu, Dk. 57 – Dk. 75 Batuhan, Dk. 78 İsmail Haktan, Dk. 82 Bilal (Boluspor) – Dk. 81 Mesut (Van Büyükşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Soner, Burçak (Van Büyükşehir Belediyespor) MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 4-1 1461 Trabzon | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Ümraniyespor, konupu 1461 Trabzon'u 4-1'lik skorla rahat geçti ve rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku