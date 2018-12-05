Koray Şener’in adının verileceği park 19 Ocak’ta açılıyor…

Süper Lig’in 11.haftasında oynanan Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçeli genç taraftar Koray Şener’in adının verileceği Yalova’daki parkın açılışı 19 Ocak’ta yapılacak…

Yaklaşık 1 ay önce Galatasaray Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda eden ve tüm Türkiye’yi yasa boğan 22 yaşındaki Koray Şener’in isminin verileceği Yalova’daki park 19 Ocak’ta büyük bir katılımla açılacak.

Ligin 18.haftasında 20 Ocak Pazar günü Bursaspor ile oynanacak karşılaşma öncesi Yalova’ya gidecek olan sarı lacivertli kafile ‘Koray Şener Barış, Dostluk, Kardeşlik Parkı’nın açılışına katılacak.

Başkan Ali Koç ve futbolcuların da katılımıyla gerçekleştirilecek açılış sonrası sarı lacivertliler zorlu deplasman maçı için Bursa’ya hareket edecek.

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