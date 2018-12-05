MAÇ SONUCU | Keçiörengücü-Galatasaray 1-2 | Altyapıdan 8 futbolcu…

Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, genç ve yedek ağırlıklı kadrosu ile çıktığı maçı 2-1 kazandı. Galatasaray’ın gollerini 18 yaşındaki genç futbolcu Atalay ve Linnes atarken, Keçiörengücü’nün tek golü Ziya’dan geldi.

Galatasaray, Keçiörengücü maçında 5’i ilk 11’de, 3’ü sonradan olmak üzere altyapıdan toplam 8 futbolcuya görev verdi. A Takım’da ilk defa oynayan ve maça 11’de başlayan 2000 doğumlu Atalay Babacan takımı adına gol kaydetti.

İsmail Çipe: 05.01.1995 (23) – 90 dakika oynadı

Batuhan Ahmet Şen: 03.02.1999 (19) – oynamadı

Atalay Babacan: 28.06.2000 (18) – 65 dakika oynadı

Gökay Güney: 19.05.1999 (19) – 90 dakika oynadı

Celil Yüksel: 01.01.1998 (20) – 79 dakika oynadı

Yunus Akgün: 07.07.2000 (18) – 90 dakika oynadı

Sefa Özdemir: 24.04.1998 (20) – oynamadı

Recep Gül: 05.11.2000 (18) – 25 dakika oynadı

Abdussamed Karnuçu: 04.02.2000 (18) – 11 dakika oynadı

Mustafa Kapı: 08.08.2002 (16) – oynamadı

Ali Yavuz Kol: 29.01.2001 (17) – 4 dakika oynadı

Stat: Aktepe

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey

Keçiörengücü: Yaşar Memişoğullarından, Batuhan Süer, Osman Keçelioğlu, Erdi Dikmen, Burak Aydın, Abdurrahman Kuyucu, Ziya Şakar, Yücel Yıldırım (Dk. 65 Uğur Utlu), Uğurcan Bekçi (Dk. 65 Sefer Sever), Alperen Pak, Hakkı Yıldız (Dk. 81 Abdulkadir Korkut)

Galatasaray: İsmail Çipe, Gökay Güney, Maicon, Ahmet Yılmaz Çalık, Ömer Bayram, Linnes, Celil Yüksel (Dk. 78 Abdussamed Karnuçu), Atalay Babacan (Dk. 65 Recep Gül), Yunus Akgün, Rodrigues (Dk. 86 Ali Yavuz Kol), Muğdat Çelik

Goller: Dk. 33 Atalay Babacan, Dk. 50 Linnes (Galatasaray), Dk. 51 Ziya Şakar (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Osman Keçelioğlu, Dk. 34 Yücel Yıldırım, Dk. 68 Batuhan Süer, Dk. 88 Ziya Şakar (Keçiörengücü), Dk. 76 Muğdat Çelik (Galatasaray)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

18′ Duran top kazanan Keçiörengücü'nde topun başına Abdurrahman Kuyucu geçti. Kuyucu'nun ortasında topa yükselen Ziya Şakar'ın kafa vuruşunda kaleye doğru yönelen topu kaleci İsmail güçlükle çeldi.

26′ Keçiörengücü gole çok yaklaştı. Galatasaray savunmasının hatasında araya giren Yücel Yıldırım, topu alarak hızla ceza sahası içerisine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yücel Yıldırım'ın şutunda kaleci İsmail topa ayağıyla müdahale ederek golü engelledi.

GOL! 33′ Gelişen Galatasaray atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Atalay Babacan yerden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla A takımla çıktığı ilk resmi maçta golle tanıştı.

45+1′ Erdi'nin kaleciye gönderdiği geri pas kısa düşünce Muğdat araya girerek topu aldı. Topla birlikte ceza sahasına giren Muğdat'ın pasında topla buluşan Celil Yüksel'in vuruşunda top kaleciyi geçerek ağlara doğru yönelirken, Butuhan Süer çizgi üzerinde topu uzaklaştırdı.

49′ Topla birlikte ceza sahasına giren Muğdat'ın şutunda top direkten döndü.

GOL! 50′ Galatasaray Linnes ile ikinci golünü buldu. Gelişen atakta Celil Yüksel topu Linnes’e aktardı. Bu futbolcu ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

GOL! 51′ Keçiörengücü’nün Abdurrahman Kuyucu ile kullandığı köşe atışında ön direkte Ziya Şakar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

60′ Yunus Akgün'ün ceza sahasının dışından vurduğu plase şutta top direkten döndü.