İspanya’da soyunma odası ve hakem odasından gizli kamera çıktı!

İspanya La Liga 2 takımlarından Granada, bir skandal ile gündemde. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Granada’nın rakip soyunma odası ve hakem soyunma odasına gizli kamera yerleştirip konuşmaları dinlediği ortaya çıktı.

İspanya polisi, bir dönem La Liga’da da mücadele eden Granada’nın soyunma ve hakem odalarında duman detektörleri ile alarmların içine gizli kamera yerleştirildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Granada, görevden alınan eski yöneticisi Angel Segura’nun bu olayın sorumlusu olduğunu duyurdu ve yaşanan olayı yapmış olduğu açıklama ile kınadı.

Bu olay üzerine İspanya Futbol Federasyonu’nun atacağı adım ve Granada’ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu. 6 yaşında mülteci 33 yaşında dünyanın en iyisi! Luka Modric`in ibretlik hikayesi... Bu yıl Dünya Kupası, UEFA ve FIFA'nın en iyi oyuncusu seçilen, son olarak Altın Top ödülüne layık görülen Hırvat yıldız Luka Modric, adını futbol dünyasına altın harflerle yazdırdı. Luka Modric'in hayat hikayesi ise tüyler ürpertecek cinsten. İşte 6 yaşında mülteci olmak zorunda kalan Luka Modric'in sıra dışı hayatı... İlgili Haberi Oku