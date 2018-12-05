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Hasenhüttl ile 2.5 yıllık anlaşma
İngiltere Premier Lig

Hasenhüttl ile 2.5 yıllık anlaşma

Premier Lig ekibi Southampton'da teknik direktör Hasenhüttl ile 2,5 yıllık anlaşma sağlandı.

5 Aralık 2018 15:41

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’da teknik direktörlüğe Avusturyalı Ralph Hasenhüttl getirildi. Southampton Kulübü, Mark Hughes’tan boşalan teknik direktörlük görevi için 51 yaşındaki Hasenhüttl ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Almanya ekibi Leipzig’i 2016-2017 sezonunda lig ikinciliğine ulaştıran Hasenhüttl, geçen sezonun sonunda görevinden ayrılmıştı.

Hughes yönetiminde Premier Lig’de çıktığı 14 maçta bir kez galip gelen ve 9 puan toplayabilen Southampton, 18. sırada yer alıyor.

Son güncelleme 15:41 | 5 Aralık 2018
Ralph Hasenhüttl Southampton
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