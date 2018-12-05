Hasenhüttl ile 2.5 yıllık anlaşma

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’da teknik direktörlüğe Avusturyalı Ralph Hasenhüttl getirildi. Southampton Kulübü, Mark Hughes’tan boşalan teknik direktörlük görevi için 51 yaşındaki Hasenhüttl ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Almanya ekibi Leipzig’i 2016-2017 sezonunda lig ikinciliğine ulaştıran Hasenhüttl, geçen sezonun sonunda görevinden ayrılmıştı.

Hughes yönetiminde Premier Lig’de çıktığı 14 maçta bir kez galip gelen ve 9 puan toplayabilen Southampton, 18. sırada yer alıyor.