Harun Tekin: Milli Takım’ı hak ediyorum ama karar veren ben değilim

Sercan Hamzaoğlu / Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Harun, UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmalarına rağmen Süper Lig’de istedikleri durum olmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Takımın içinde bulunduğumuz durum kabul edilebilir değil. Oyuncular olarak bundan çok rahatsız oluyoruz. Bu duruma oyuncular olarak biz soktuk ve buradan çıkmak için elimizden geleni yapacağız.”

Kurtardığı penaltı atışlarıyla ilgili de konuşan Harun, “Penaltı atışlarında özel sırrım yok. Rakipleri izliyorum ve biraz da hislerimi kullanıyorum” diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı’na son zamanlarda çağrılmamasıyla da ilgili konuşan Harun, “Üzülüyorum. Milli takıma hizmet etmek istiyorum. Karar veren ben değilim ama ben orayı hak ediyorum. Bu bireysel performansla alakalı. Tabii şu anda Fenerbahçe de yakışmayacak durumdayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe’nin çok büyük bir camia olduğunu dile getiren Harun, “Her zaman şampiyonluğa oynamalıyız. Maçlarda bana çok iş düşüyor bana ama bundan şikayetçi değilim. Takıma vereceğim en fazla katkıyı vermek istiyorum. Her maç çok önemli. İlk yarının son 3 maçını da kazanmak istiyoruz.” diye konuştu.

Taraftarlara çok mahcup olduklarını vurgulayan Harun, “Son maçta da inanılmaz bir destek verdiler. Onlara layık olmaya çalışacağız. Onları mutlu etmek için elimizde geleni yapacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

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