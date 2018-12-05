Haftanın kurtarışı bir köpekten geldi!

SKOR DIŞ HABERLER / Futbol sahalarında her gün daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşıyoruz. Arjantin üçüncü liginde yaşanan bir pozisyon bu tanımın altını fazlasıyla dolduruyor.

Juventud Unida de Gualeguaychu ve Defensores de Belgrano de Villa arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 3-0 öndeyken bir gol atma şansı daha yakaladı. Defensores kalecisinin inanılmaz hatasında top kaleye giderken sahaya giren köpek golü önledi.

Kaleci hızla oyuna sokmak isterken topu rakibine çarptırdı ve kaleye giden top köpek tarafından inanılmaz bir ustalıkla saha dışına gönderildi. Bu pozisyon hem maçı anlatan spikerlerde hem de maçı izleyen taraftarlarda şok etkisi yarattı. Mourinho `Kuduz köpek` arıyor Jose Mourinho, yine demeçleriyle gündemde. Portekizli teknik adam, Southampton'la berabere kaldıkları maçın ardından takımda yeteri kadar ‘kuduz köpek' bulunmadığını söyledi. İlgili Haberi Oku