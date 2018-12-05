SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yıldırım’dan flaş istifa açıklaması
Göztepe’de Hakan Çinemre şoku! Sezonu kapattı…
Göztepe

Göztepe’de Hakan Çinemre şoku! Sezonu kapattı…

Nazilli Belediyespor müsabakasında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen sarı-kırmızılı oyuncusu, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

5 Aralık 2018 10:49

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin savunma oyuncusu Hakan Çinemre, sağ diz ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Nazilli Belediyespor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sakatlanan Hakan Çinemre’nin, sağ diz ön çapraz bağında yırtık saptandığı bildirildi.

Ameliyat edilmesi planlanan oyuncu için 6-7 aylık tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi.

Öte yandan, 24 yaşındaki futbolcunun, geçen yılın ekim ayında sağ diz ön çapraz bağında yine yırtık meydana gelmişti.

Çinemre, geçen sezon bu sakatlığı sonrası forma giyememişti.

Göztepe Kulübü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

04 Aralık 2018 MAÇ SONUCU: Nazilli Belediyespor 0-3 Göztepe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Göztepe, deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 3-0 yendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:49 | 5 Aralık 2018
göztepe Hakan Çinemre
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe