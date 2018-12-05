Göztepe’de Hakan Çinemre şoku! Sezonu kapattı…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin savunma oyuncusu Hakan Çinemre, sağ diz ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Nazilli Belediyespor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sakatlanan Hakan Çinemre’nin, sağ diz ön çapraz bağında yırtık saptandığı bildirildi.

Ameliyat edilmesi planlanan oyuncu için 6-7 aylık tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi.

Öte yandan, 24 yaşındaki futbolcunun, geçen yılın ekim ayında sağ diz ön çapraz bağında yine yırtık meydana gelmişti.

Göztepe Kulübü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

#Bilgilendirme: Nazilli Bld. maçında sakatlanan oyuncumuz Hakan Cinemre'nin sağ diz ön çapraz bağında yırtık saptanmıştır. Operasyonu planlanan oyuncumuzun 6-7 aylık tedavi süreci öngörülmektedir. Geçmiş olsun Hakan! pic.twitter.com/fbaXT9acqT — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 4 Aralık 2018

MAÇ SONUCU: Nazilli Belediyespor 0-3 Göztepe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Göztepe, deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 3-0 yendi. İlgili Haberi Oku