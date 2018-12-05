Galatasaray ile Ankaragücü başkanları arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı! Telefonun sebebi stat isyanı

Mesut YILDIRIM / SÖZCÜ Tartışmalı Kulüpler Birliği açıklaması sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün yaptığı konuşmada yeni bir polemik başlatmıştı. Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner'in Galatasaraylı mevkidaşı Mustafa Cengiz'i aradığını hatırlatan Fikret Orman, “Neden?” diye sormuştu. Bu sorunun yanıtına SÖZCÜ ulaştı. Edindiğimiz bilgilere göre Mehmet Yiğiner, Mustafa Cengiz'e hem bir konuda teşekkür etti hem de dertleşti.

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‘HAKLI ÇIKTIN' İTİRAFI

Mehmet Yiğiner, Beşiktaş maçının farklı bir stada alınması yönünde baskı gördüklerinden dert yandığı Mustafa Cengiz'e, “Siz de bizim sahamızda oynadınız. İki de sakat verdiniz ama ağzınızı açmadınız. Çok teşekkür ederiz. Maçın Afyon'da oynanmasına yönelik şeyler var. Baskı yapıyorlar. Eski fotoğrafları servis ediyorlar” dedi. Cengiz ise “Federasyon böyle bir şey yapmaz. Gönlünüzü ferah tutun” karşılığını verdi. Yiğiner'in korktuğu gerçekleşince Mustafa Cengiz bu kez “Haklı çıktın” diye geri aradı.

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KBV’YE BOYKOT

Sarı-kırmızılılar, Kulüpler Birliği Vakfı açıklamasına karşı bir bildiri yayımladı. O metin için ‘Yazarı meçhul, her üyeye farklı aktarıldığı görülen ve haddini aşan' tanımlamasının yapıldığı Galatasaray açıklamasında, “Adil, eşit ve hilesiz oyunla ilgili temennileri paylaşıyoruz. Bu bağlamda, ilkeli duruşlarını koruyan Anadolu kulüplerine dürüst futbol adına teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu bildiri, sonuçsuz kalacak bir çabanın eseridir. Galatasaray olarak açıklama geri çekilene ya da vicdanları rahatlatacak şekilde düzeltilene dek KBV toplantılarına katılmayacağız” denildi.