SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yılmaz Özdil’den SÖZCÜ kumpasına ‘İnanılır gibi değil’ yorumu
FIBA Kadınlar EuroCup | Enisey 84- 63 OGM Ormanspor
Diğer Ligler

FIBA Kadınlar EuroCup | Enisey 84- 63 OGM Ormanspor

FIBA Kadınlar EuroCup'ta ülkemizi temsil eden OGM Ormanspor, deplasmanda Rus ekibi Enisey'e 84-63 mağlup oldu.

5 Aralık 2018 18:28

Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup D Grubu 5. hafta mücadelesinde OGM Ormanspor, Rusya’da konuk olduğu Enisey’e 84-63 yenildi. Sever Arena’da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-17 önde kapatan ev sahibi takım, devre arasına 45-35 üstün girdi. İkinci yarıda skor farkını açan Enisey, üçüncü periyodunu 62-52 önde geçtiği mücadelede OGM Ormanspor’u 21 sayı farkla 84-63 mağlup etti.

Enisey’de Daria Namok 18, Stephanie Mavunga 17 sayıyla oynadı. Konuk ekipte Kahleah Copper’ın 19, Marie Ruzickova’nın 17 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Bu sonuçla OGM Ormanspor, grupta ikinci yenilgisini yaşadı. Gruptan çıkmayı garantileyen Enisey ise dördüncü galibiyetini aldı. 05 Aralık 2018 Zeljko Obradovic`ten Fenerbahçe taraftarına sitem! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:28 | 5 Aralık 2018
Enisey FIBA Kadınlar Eurocup OGM Ormanspor
GÜNÜN MAÇLARI
Göztepe S.K.
14/12/2018 - 20:30
-
Bursaspor
Çaykur Rizespor
15/12/2018 - 13:30
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 09.12.2018 - 22:30 Rotterdam Splatz
Boca Juniors