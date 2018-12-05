Fenerbahçe’nin Islam Slimani çilesi! Bienvenu kadar olamadı…

SKOR DETAY HABER / Sezon başında büyük umutlarla Leicester City’den kiralanan Islam Slimani, Fenerbahçe’nin zor durumda olmasının baş sorumlularından biri olarak hedef tahtasına konmuş durumda.

Sporting Lizbon’da geçirdiği harika yılların ardından 30 milyon Euro bedelle 2016’da Leicester City’ye transfer olan Slimani, o tarihten itibaren önlenemez bir düşüşe geçti.

Newcastle United’da kiralık olarak forma giydikten sonra sene başında Fenerbahçe’ye kiralanan Cezayirli golcü, sarı lacivertli formayla sergilediği oyun nedeniyle taraftarı çileden çıkartma noktasına geldi.

Süper Lig’de oynadığı 11 maçta sadece 1 gol atabilen Slimani, 14 haftada sadece 14 gol atan sarı lacivertlilerin kötü hücum performansının sorumlusu olarak gösteriliyor.

Saha içinde mücadeleci tavrına rağmen kaçırdığı goller nedeniyle taraftarın sabrını taşıran Cezayirli, son oynanan ve 2-2 berabere biten Kasımpaşa maçında gole çeviremediği pozisyonlar nedeniyle ıslıklı protestolara maruz kaldı.

HENRI BIENVENU KADAR OLAMADI!

Fenerbahçe’de son yıllarda en çok eleştirilen ve ‘yetersiz’ olarak kabul edilen Henri Bienvenu bile Islam Slimani’nin sergilediği performansın çok daha ötesindeydi.

2011-12 sezonunun başında Young Boys’tan transfer edilen Kamerunlu forvet, ligde ilk 14 haftada kısıtlı süre bulmasına rağmen 4 gol atıp 2 asistlik performans sergilemişti.

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