Erkekler CEV Cup | Mladost Zagreb 0-3 Galatasaray

2019 Erkekler CEV Cup’ta mücadele eden Galatasaray, 16’lı Finaller Turu’ndaki rövanş maçında deplasmanda Hırvatistan’ın Mladost Zagreb takımına konuk oldu. Dom Odbojke Bojan Stranic’te oynanan mücadeleyi 25-17, 25-21 ve 25-20’lik setlerle ilk maçta olduğu gibi 3-0 kazanan Galatasaray, CEV Kupası’nda 8’li Finaller Turu’na yükseldi.
SALON: Dom Odbojke Bojan Stranic
HAKEMLER: Elisabeth Wurtenberger, Monika Ujhazi
MLADOST ZAGREB: Marelic, Dukic, Prlic, Sedlacek, Mihalj, Krnic, Sarcevic (L) (Sabljak, Nikacevic, Mitrasinovic, Bakonji)
GALATASARAY: Duff, Selçuk, Yasin, Doğukan, Venno, Gergye, Can (L) (Muzaffer, Onurcan (L), Özgür, Selim, Ufuk)
SETLER: 17-25, 21-25, 20-25