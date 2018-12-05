Erkekler CEV Cup | Mladost Zagreb 0-3 Galatasaray

2019 Erkekler CEV Cup’ta mücadele eden Galatasaray, 16’lı Finaller Turu’ndaki rövanş maçında deplasmanda Hırvatistan’ın Mladost Zagreb takımına konuk oldu. Dom Odbojke Bojan Stranic’te oynanan mücadeleyi 25-17, 25-21 ve 25-20’lik setlerle ilk maçta olduğu gibi 3-0 kazanan Galatasaray, CEV Kupası’nda 8’li Finaller Turu’na yükseldi.

SALON: Dom Odbojke Bojan Stranic

HAKEMLER: Elisabeth Wurtenberger, Monika Ujhazi

MLADOST ZAGREB: Marelic, Dukic, Prlic, Sedlacek, Mihalj, Krnic, Sarcevic (L) (Sabljak, Nikacevic, Mitrasinovic, Bakonji)

GALATASARAY: Duff, Selçuk, Yasin, Doğukan, Venno, Gergye, Can (L) (Muzaffer, Onurcan (L), Özgür, Selim, Ufuk)

SETLER: 17-25, 21-25, 20-25

SÜRE: 66 dakika (20, 24, 22) Erkekler CEV Challenge Cup | Maliye Piyango 3-0 Ziraat Bankası Erkekler CEV Challenge Cup'ta 16'lı Finaller turu Ankara derbisine sahne oldu. Maliye Piyango, 3-2'lik yenilginin rövanşında Ziraat Bankası'nı set vermeden 3-0'la geçti ve adını 8'li Finaller'e yazdırdı. İlgili Haberi Oku