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Erkekler CEV Challenge Cup | Maliye Piyango 3-0 Ziraat Bankası
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Erkekler CEV Challenge Cup | Maliye Piyango 3-0 Ziraat Bankası

Erkekler CEV Challenge Cup'ta 16'lı Finaller turu Ankara derbisine sahne oldu. Maliye Piyango, 3-2'lik yenilginin rövanşında Ziraat Bankası'nı set vermeden 3-0'la geçti ve adını 8'li Finaller'e yazdırdı.

5 Aralık 2018 22:09

Voleybolda Erkekler CEV Challenge Cup’ta mücadele eden Maliye Piyango ile Ziraat Bankası, 16’lı Finaller Turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi 25-17, 25-23 ve 25-23’lük setlerle 3-0 kazanan Maliye Piyango, adını CEV Challenge Kupası’nda 8’li Finaller Turu’na yazdırdı. İlk maçı 3-2 kazanan Ziraat Bankası ise bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Fuad Aghayev, Magdalena Niewiarowska

MALİYE PİYANGO: Çağatay, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel, Wendt, Halil İbrahim, Murat (L), Deniz (L) (Aslan)

ZİRAAT BANKASI: Jovovic, Ghaemi, Koray, Finger, Enes, Vahit Emre, Volkan (L) (Oğuzhan, Kemal, Selim)

SETLER: 25-17, 25-23, 25-23

SÜRE: 80 dakika (22, 28, 30)

Son güncelleme 22:09 | 5 Aralık 2018
Erkekler CEV Challenge Cup Maliye Piyango ziraat bankası
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